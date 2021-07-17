Вопрос о том, какие обязанности исполняет Рангник в "Локо", был задан ему после поражения "железнодорожников" от "Зенита" в матче за Суперкубок России (0:3). Рангник отказался говорить об этом, а также не стал комментировать игру с "Зенитом".
"Я не буду говорить об игре. Какие у меня обязанности в "Локомотиве"? Сейчас не время говорить об этом", - заявил Рангник.
Напомним, что в текущем месяце "Локо" объявил о назначении 63-летнего немецкого специалиста Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию клуба.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Рангник отказался возглавить сборную России
Рангник отказался говорить о своих обязанностях в "Локомотиве"
Ральф Рангник, вошедший в менеджмент "Локомотива", отказался рассказывать о своих обязанностях в клубе.
Фото: "Локомотив"
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