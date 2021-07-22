"Когда игрок решает уйти, он точно уйдет и клуб должен пойти ему навстречу. Но при этом ЦСКА должен продать Влашича по приемлемой цене. Влашич профессионал и с ним не будет такой истории, как с Федором Чаловым. Никола из самой настоящей спортивной семьи, семьи чемпионов, поэтому уровень его игры точно не снизится", – приводит слова Налетилича Metaratings.ru.
23-летний хорватский полузащитник в прошлом сезоне РПЛ провёл за ЦСКА 26 встреч, в которых забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач.
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 млн евро.
Отметим, что Федор Чалов летом 2019 года был близок к переходу в английский "Кристал Пэлас". Однако сторонам не удалось договориться о цене трансфера.
Игрок остался в московском клубе и снизил показатели результативности действий. Постепенно Чалов перестал попадать в основной состав ЦСКА: более чем двукратная разница по проведенному на поле времени в сезоне 2019/2020 и 2020/2021 – 2466 против 1227 минут.
Агент Налетилич: Влашич - профессионал, он не повторит историю Чалова
Хорватский агент Марко Налетилич прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника ЦСКА Николы Влашича в "Милан".
Фото: РПЛ
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