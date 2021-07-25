Гончаренко высказался о планах "Краснодара" на нынешний сезон

Гончаренко сообщил, что игроки "Краснодара" воодушевленно воспринимают нововведения на тренировках. Также он отметил, что "быки" планируют добиться существенного прогресса по сравнению с минувшим сезоном. Кроме того, Гончаренко высказался о конкуренции в составе "Краснодара".
"Как изменилась игра команды? Это вам нужно смотреть и давать оценки. Мы пробуем новые моменты на тренировках, где-то получается, где-то нет, ребята с воодушевлением относятся к тому, что мы предлагаем на тренировках.
План на сезон? Нам надо сделать более широкий шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном, мы глубоко съехали после Лиги чемпионов. Будет острая конкуренция, это будет заводить и мотивировать команду", - сказал Гончаренко.
Источник: Матч ТВ
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Фото: "Краснодар"
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