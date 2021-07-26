Напомним, что накануне Карпин попросил клубы РПЛ перенести матчи шестого тура чемпионата России, чтобы дать игрокам сборной время подготовиться к международным матчам.
Отметим, что 1 сентября российская национальная команда в рамках квалификации к ЧМ-2022 сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября - на выезде со сборной Кипра, 7 сентября - дома со сборной Мальты. Матчи шестого тура РПЛ планировали провести 28-29 августа.
Андреев заявил, что "Крылья Советов" поддержат инициативу по переносу матчей.
"Проблем по переносу шестого тура РПЛ не вижу пока что. Если будут принимать решение, то поддержим эту инициативу", - сказал гендиректор "Крыльев".
Источник: ТАСС
Гендиректор "Крыльев" заявил, что клуб поддержит инициативу по переносу матчей шестого тура РПЛ
Генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев высказался о просьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина перенести матчи шестого тура РПЛ.
Фото: "Крылья Советов"
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