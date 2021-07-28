Напомним, ранее сообщалось, что руководство "Локомотива" рассматривает возможность продажи нескольких ведущих игроков. В частности, было указано, что клуб может расстаться с полузащитником Дмитрием Бариновым.
Генич отметил, что Баринов мог бы пригодиться "Спартаку" или "Зениту". При этом, по его словам, возможно, российские клубы не станут платить сумму, которую потребует "Локомотив".
"Баринов? Он мог бы пригодиться "Спартаку" и "Зениту", с учетом их запроса на опорника. Но тут встает вопрос цены. В России есть не так много команд, которые готовы были бы заплатить деньги, действительно интересные "Локомотиву", - сказал Генич.
Источник: Матч ТВ
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Генич: Баринов мог бы пригодиться "Спартаку" и "Зениту"
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказался об информации, согласно которой "Локомотив" намерен расстаться с рядом ключевых игроков команды.
Фото: "Локомотив"
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