По информации источника, с 27-летним россиянином красно-белые договорились о продолжении сотрудничества еще на 4 года с увеличением зарплаты. Однако на последней встрече спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов изменил условия соглашения, из-за чего стороны не поставили подписи.
Источник отмечает, что "Спартак" предложил Джикии зарплату даже на 200 тысяч евро меньше, чем он зарабатывает по нынешнему контракту - 2 млн, вместо 2,2 млн в год. При том, что изначально стороны договаривались на существенное увеличение оклада. По словам Попова, эта инициатива исходит от владельца и председателя Совета директоров клуба Леонида Федуна.
В похожей ситуации оказался Жиго. 27-летний француз и "Спартак" вели переговоры, однако на последней встрече условия также были изменены. По этой причине представители игрока перестали выходить с Поповым на связь, в чем и заключаются основные сложности. Решить проблему в настоящее время пытается генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков.
Напомним, что контракты Джикии и Жиго с красно-белыми истекают следующим летом.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: "Спартак" договорился с Джикией о продлении контракта, но затем изменил условия. В похожей ситуации оказался и Жиго
Стали известны подробности переговоров между "Спартаком" и защитниками команды Георгием Джикией и Самюэлем Жиго о новых контрактах.
Фото: ФК "Спартак"
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