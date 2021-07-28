"В сообщении "РБ-Спорта" нет ни слова правды. Переговоры между Джикией и "Спартаком" идут конструктивно. По сумме контракта достигнута договоренность. Обсуждаем распределение долей в фиксированной и бонусной частях контракта", - приводит слова Фетисова РБК.
Ранее "РБ-Спорт" сообщил, что красно-белые договорились о новом соглашении c 27-летним россиянином на четыре года с увеличением заработной платы, однако позже на встрече с игроком спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов изменил условия контракта, из-за чего стороны не поставили подписи.
Джикия защищает цвета "Спартака" с 2017 года. Действующее соглашение Георгия с красно-белыми истекает следующим летом. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро.
В "Спартаке" прокомментировали информацию о неудачных переговорах с Джикией о контракте
Директор по развитию и коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов заявил, что переговоры по новому контракту с капитаном команды Георгием Джикией идут конструктивно.
Фото: ФК "Спартак"
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