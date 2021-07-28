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Представители Кутателадзе пригрозили "Спартаку" разбирательствами, если футболиста не внесут в заявку на сезон

Представители форварда "Спартака" Николоза Кутателадзе предупредили клуб о возможных юридических разбирательствах, если футболиста не внесут в заявку на сезон.
Фото: "Спартак"
Как сообщает источник, представители 20-летнего игрока направили в клуб письмо, в котором предупредили о потенциальных разбирательствах.

"Хотя наш клиент всегда образцово профессионально выполнял все свои обязанности, ваш клуб, очевидно, больше не рассчитывает на его услуги, потому что он не включен в заявку второй команды вашего клуба. Более того, представитель клуба посоветовал нашему клиенту искать новую команду на сезон-2021/22 или согласиться на уменьшение его зарплаты", - говорится в письме.

Авторы письма добавили, что Кутателадзе отказался от сокращения зарплаты, и вследствие этого его не зарегистрировали для участия в чемпионате. Это является серьезным нарушением контрактных обязательств, указывается в письме. При этом авторы послания намекнули на возможные юридические процедуры в отношении "Спартака", но выразили надежду на то, что им не придется прибегать к таким мерам.

Напомним, что Кутателадзе стал футболистом "Спартака" в 2019 году. Оба сезона в составе клуба он провел в молодежной команде.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Кутателадзе Спартак
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