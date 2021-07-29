"Грулева точно не будет, Моро провел недельный цикл и готов к матчу. По Лесовому будет принято решение ближе к игре, он работал по индивидуальной программе в последнее время", - сообщил Шварц.
Отметим, что матч второго тура российской Премьер-Лиги "Уфа" - "Динамо" пройдет 31 июля. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.
Напомним, что в первом туре РПЛ "Динамо" обыграло "Ростов" (2:0), а "Уфа" уступила ЦСКА (0:1).
Источник: Матч ТВ
"Уфа" проинформировала об ограничениях на посещение матча с "Динамо"
Шварц: Грулев точно не сыграет с "Уфой". Моро готов, по Лесовому примем решение ближе к игре
Наставник "Динамо" Сандро Шварц в преддверии матча с "Уфой" высказался о ситуации с получившими повреждения игроками "бело-голубых".
Фото: "Динамо"
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