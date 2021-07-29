Агент отметил, что Пабло не является высококлассным защитником. По его словам, в игре футболиста "Локомотива" нет ничего выдающегося.
"Для меня это абсолютно серый и средний центральный защитник. <...> Нет навыков отбора — все по "копытам". "Верх" — средний, начала атаки практически нет. По мячу — средний, по игроку — средний, позицию теряет. Вообще ничего выдающегося. Чуть лучше Райковича, но тот был вообще — чудо в маминой кофте. Вообще непонятно, как попал в РПЛ", - сказал Лахтер.
Напомним, что Пабло пополнил состав "Локомотива" в зимнее трансферное окно, он перешел из "Бордо". В минувшем розыгрыше РПЛ 30-летний бразильский защитник провел 10 матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: Матч ТВ
"Абсолютно серый и средний центральный защитник". Агент Лахтер раскритиковал игрока "Локомотива" Пабло
Футбольный агент Деннис Лахтер высказался о защитнике "Локомотива" Пабло.
Фото: "Локомотив"
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