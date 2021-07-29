Напомним, что в первом туре РПЛ "Спартак" уступил "Рубину" на выезде с минимальным счетом. При этом ранее "красно-белые" стали победителями предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер. В рамках этих соревнований они обыграли "Рубин" со счетом 4:0.
Романцев заявил, что, несмотря на поражение в матче первого тура РПЛ, в игре "Спартака" не все так плохо. Он выделил действия Николая Рассказова и Александра Максименко в поединке с "Рубином", а также отметил, что "красно-белые" хорошо провели первый тайм.
"Поверьте, не все так мрачно. Да, были необъяснимые ошибки Жиго в защите и Игнатова в завершении. Хуже обычного смотрелись Ларссон с Промесом. Но спартаковцы очень прилично провели первый тайм. Порадовала уверенность Рассказова, несколько раз выручал Максименко. А в обойме есть еще Крал с Мирзовым и Бакаевым, которому пора возвращать свою игру", - сказал Романцев.
Источник: Спорт-Экспресс
Романцев - о поражении "Спартака" от "Рубина": поверьте, не все так мрачно
Экс-наставник "Спартака" Олег Романцев высказался о неудачном начале сезона в исполнении команды.
Фото: "Спартак"
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