Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Крылья Советов
0 - 1
СпартакЗавершен
Арсенал Тула
0 - 3
РубинЗавершен

СМИ: Крыховяк попрощался с партнерами по "Локомотиву" перед уходом из клуба

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк в ближайшее время сменит клубную прописку.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, 31-летний поляк уже попрощался с партнёрами по команде. Отмечается, что хавбек не примет участие в завтрашнем матче второго тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА.

Ранее появилась информация, согласно которой Крыховяк ведет переговоры о подписании контракта с "Краснодаром".

Гжегож выступал за "Локомотив" с 2018 года. С "железнодорожниками" он стал обладателем Суперкубка и дважды Кубка России. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 15 млн евро.

Источник: "Чемпионат"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Крыховяк Локомотив Краснодар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(6)

Последние новости

Пиняев прокомментировал свой дебют в РПЛ в матче против "Спартака"
Источник: "Зенит" готов предложить за Баринова 8 млн евро 4
СМИ: Антон Миранчук может перейти в ЦСКА 7
Источник: "Зенит" готов предложить 30 млн евро за Белотти 5
Деменко - об игре "Спартака": самое главное, что команда создает моменты. Реализация придет эксклюзив
СМИ: Крыховяк попрощался с партнерами по "Локомотиву" перед уходом из клуба 7
Гендиректор "Крыльев" - о матче со "Спартаком": чего не хватило? Судейства 5
Витория - о победе над "Крыльями": конечно, игра "Спартака" могла быть по качеству лучше 1
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
Кавазашвили: "Крыльям" не повезло, что именно сегодня "Спартак" подобрал ключ к воротам соперника 2 эксклюзив
Червиченко: пенальти в пользу "Спартака" в матче с "Крыльями" немного странный 9 эксклюзив
Соболев: "Спартак" одержал победу по игре 6
Слуцкий объяснил, почему Макаров второй матч подряд остался в запасе 3
"Байер" в твиттере намекнул на скорый трансфер Азмуна. "Рубин" ответил в комментариях 9
"Рубин" разгромил тульский "Арсенал" 9
"Ку-ку! Если это не пенальти, то что?" "Спартак" спасся в Самаре благодаря системе VAR 3
"Спартак" одержал первую победу в официальном матче при Витории, обыграв "Крылья Советов" 62
16-летний Пиняев дебютировал в РПЛ в матче против "Спартака" 8
"Барселона", "Ювентус" и "Реал" опубликовали новое совместное заявление о создании Суперлиги 10
ЦСКА объявил об уходе Сигурдссона в аренду в "Венецию"
Интригующий матч в Оренбурге и проверка лидера "автобусом" Павлова. Анонс 4-го тура ФНЛ
Источник: Шомуродов завтра подпишет контракт с "Ромой" 1
Источник: "Спартак" требует за аренду Роши 500 тысяч евро
Источник: Ловато станет одноклубником Миранчука в "Аталанте"
Тренер ЦСКА: прекрасно отношусь к российским вратарям, но всем им не хватает харизмы Акинфеева 2
Стало известно, почему Квинси Промеса нет в заявке "Спартака" на матч с "Крыльями Советов" 1
В "Спартаке" рассказали, сколько болельщиков смогут посетить игру с "Бенфикой" 4
"Арсенал" — "Рубин". Стартовые составы
"Крылья Советов" — "Спартак". Промес не попал в заявку гостей, Ларссон — в запасе 12
В "Спартаке" рассказали, в какой форме игроки клуба выйдут на матч против "Крыльев Советов"
Все новости
-