По информации источника, 31-летний поляк уже попрощался с партнёрами по команде. Отмечается, что хавбек не примет участие в завтрашнем матче второго тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА.
Ранее появилась информация, согласно которой Крыховяк ведет переговоры о подписании контракта с "Краснодаром".
Гжегож выступал за "Локомотив" с 2018 года. С "железнодорожниками" он стал обладателем Суперкубка и дважды Кубка России. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 15 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Крыховяк попрощался с партнерами по "Локомотиву" перед уходом из клуба
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк в ближайшее время сменит клубную прописку.
Фото: ФК "Локомотив"
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