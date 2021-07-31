Как сообщает источник, 31-летний польский хавбек подписал с "быками" контракт, рассчитанный на три года. Отмечается, что вскоре о переходе объявят официально.
Напомним, ранее стало известно, что руководство "Локомотива" собирается продать ряд ведущих футболистов команды. В частности, указывалось, что клуб планирует расстаться с Крыховяком.
Отметим, что контракт поляка с "Локомотивом" рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Источник: Чемпионат
СМИ: Крыховяк подписал контракт с "Краснодаром"
Полузащитник Гжегож Крыховяк перешел из "Локомотива" в "Краснодар".
Фото: "Локомотив"
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