Как сообщает источник, Крыховяк подписал трехлетнее соглашение с "Краснодаром". Суммарная зарплата польского хавбека за этот период составит 9,5 миллиона евро.
Трансфер игрока обойдется "Краснодару" в сумму около 1,5 миллиона евро. Контракт 31-летнего поляка с "Локомотивом" истекал летом 2022 года.
Напомним, ранее стало известно, что руководство "Локомотива" намерено расстаться с некоторыми ведущими футболистами команды. В частности, отмечалось, что клуб собирается продать Крыховяка.
Отметим, что портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Крыховяка в 15 миллионов евро.
Источник: РБ Спорт
Стал известен размер зарплаты Крыховяка в "Краснодаре"
Раскрыт размер зарплаты полузащитника Гжегожа Крыховяка в "Краснодаре".
Фото: "Локомотив"
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