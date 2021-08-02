Касинтура: в России мало знают историю, географию. Не все в курсе, что у людей с другого континента кожа темнее

Полузащитник "Уфы" Эгаш Касинтура рассказал о негативной реакции на свой цвет кожи, с которым столкнулся за годы жизни в России.

Фото: ФК "Уфа"