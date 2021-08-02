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Касинтура: в России мало знают историю, географию. Не все в курсе, что у людей с другого континента кожа темнее

Полузащитник "Уфы" Эгаш Касинтура рассказал о негативной реакции на свой цвет кожи, с которым столкнулся за годы жизни в России.
Фото: ФК "Уфа"
- Некоторые говорят что-то неприятное, но я уже не обращаю внимания. А поначалу не то, чтобы обижался, но удивлялся, почему на меня так смотрят. Потом начал привыкать. Расизм? Не вижу это как расизм. Зависит от человека, менталитета. В России мало знают историю, географию. Люди разные, у кого-то кожа темнее, кто-то живет на другом континенте. В России почему-то не все в курсе - очень странно. Думаю, зависит от образования, воспитания, - передает слова Касинтуры Sport24.

23-летний полузащитник "Уфы" Эгаш Касинтура родился и вырос в Анголе, а после школы по распределению отправился учиться в Россию - в Кубанский институт нефти, газа и энергетики в Краснодаре. Через некоторое время Эгаш подписал контракт с мини-футбольным клубом "Новая Генерация" (Сыктывкар), за который выступал с 2019 по 2021 год. В июле 2021 года Касинтура в качестве свободного агента стал футболистом "Уфы", за которую успел сыграть 60 минут в двух матчах против московских ЦСКА и "Динамо".

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Теги: УФА Касинтура
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