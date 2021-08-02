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Бабаев — об уходе Влашича: предложения, которое устроило бы клуб, нет

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном уходе полузащитника Николы Влашича.
Фото: ПФК ЦСКА
— Клуб должен получить достойное предложение, но пока его нет. Мы не собираемся быть собакой на сене и удерживать его во что бы то ни стало. Был интерес, он продолжается, но предложения, которое устроило бы клуб, нет, — рассказал функционер в интервью Sport24.

23-летний Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года. За это время хорват провел 104 матча, в которых забил 33 гола и отдал 20 голевых передач. Transfermarkt оценивает хорвата в 30 млн евро, его контракт истекает в 2024 году.

Этим летом слухи активно сватали Влашича с переходом в другую команду. Сообщалось, что он может оказаться в составе "Милана", но стороны не договорились о порядке и количестве выплат за игрока.

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Теги: ЦСКА Бабаев Влашич
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