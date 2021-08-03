Сейчас 54-летний специалист находится без клуба. Последним местом работы Хадльгримссона был клуб из Катара "Аль-Араби". Эту команду он возглавлял с декабря 2018 по июнь текущего года.
Главным достижением специалиста является 1/4 финала чемпионата Европы 2016 года со сборной Исландии. На этой стадии турнира исландцы уступили сборной Франции (2:5). Также под его руководством Исландия уверенно отобралась на чемпионат мира 2018 года в России.
По информации источника, "Ростов" также рассматривает на пост главного тренера Миодрага Божовича. Черногорский специалист уже возглавлял ростовчан с 2012 по 2014 год. Под его руководством "Ростов" становился обладателем Кубка России.
Напомним, вчера с поста главного тренера "Ростова" ушел Валерий Карпин. Теперь он будет работать только в сборной России.
Источник: Eurostavka
СМИ: "Ростов" может пригласить бывшего главного тренера сборной Исландии
"Ростов" рассматривает кандидатуру бывшего наставника сборной Исландии Хеймира Хадльгримссона.
Фото: "Getty Images"
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