Как сообщил Арташес Арутюнянц, являющийся президентом "Ростова", в клубе уже знают, кого назначат на пост главного тренера. Ожидается, что имя нового наставника команды назовут в ближайшие дни.
"Ростов" определился с кандидатурой нового главного тренера. Мы представим его в течение нескольких дней", - сказал Арутюнянц.
Напомним, что ранее пост главного тренера "Ростова" покинул Валерий Карпин. Он будет работать в должности наставника сборной России. Контракт Карпина с РФС рассчитан до 31 декабря 2021 года.
Источник: Sport24
Арутюнянц: "Ростов" представит нового главного тренера в ближайшие дни
Руководство "Ростова" определилось с кандидатурой нового главного тренера команды.
Фото: "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!