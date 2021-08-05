- Какие задачи будет ставить перед собой Сёмин? Я думаю, за тройку Юрий Павлович точно будет биться, однозначно. Он всегда претендовал на высокие места во всех командах. Состав у "Ростова" хороший, наверное, кого-то доберут ещё. Теперь вообще интересно будет смотреть за командой, - цитирует Терёхина "Евро-Футбол.Ру".
Ранее стало известно, что Семин назначен на должность главного тренера "Ростова". Срок контракта составляет два года. На этом месте специалист сменил нынешнего наставника национальной команды Валерия Карпина, принявшего решение отказаться от совмещения руководства российской сборной и "Ростовом".
Предыдущим клубом Семина был московский "Локомотив". Под его руководством с августа 2016 по май 2020 года "железнодорожники" дважды стали обладателями национального кубка, а в сезоне 2017/18 заняли первое место во внутреннем первенстве, став чемпионами России впервые за 14 лет.
Экс-форвард "Локомотива" Терёхин: "Ростов" с Семиным будет биться за попадание в тройку
Бывший нападающий "Локомотива", "Динамо" и "Кубани" Олег Терёхин поделился мнением о целях, которые будет ставить перед "Ростовом" Семин после назначения на пост главного тренера команды.
Фото: инстаграм Юрия Семина
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