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Терёхин: Карпин и Семин - тренеры-максималисты. Для "Ростова" это хорошее назначение

Экс-форвард "Локомотива", "Динамо" и "Кубани" Олег Терёхин отреагировал на назначение Юрия Семина на пост наставника "Ростова".
Фото: инстаграм Юрия Семина
"Я считаю, что Валерий Георгиевич, что Юрий Павлович по характеру одинаковые. Они оба импульсивные, правдолюбы, всегда говорят футболистам в лицо, все как есть, ничего не скрывая. Для "Ростова" это хорошее назначение, в принципе ничего не поменялось. И Карпин, и Сёмин - тренеры-максималисты", - передаёт слова Терёхина "Евро-Футбол.Ру".

Напомним, второго августа стало известно, что Карпин принял решение отказаться от совмещения должности главного тренера в сборной России и "Ростове". По заявлению специалиста, причиной его ухода с поста наставника желто-синих стала серьёзная ответственность за результаты возглавляемых команд.

Вчера стало известно, что новым главным тренером ростовчан станет Юрий Павлович Семин. Контракт специалиста рассчитан на срок до конца июня 2023 года.

Предыдущим местом работы Семина в качестве наставника команды был московский "Локомотив". Специалист возглавлял "железнодорожников" с августа 2016 по май 2020 года. За это время команда одержала 75 побед в 148 матчах, в среднем за игру набирая по 1,72 зачётных балла.

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Теги: Семин Ростов Карпин
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