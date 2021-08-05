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Украинский журналист Франков: не вижу Шевченко в сотрудничестве со "Спартаком"

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков оценил вероятность назначения экс-наставника сборной Украины Андрей Шевченко в российский клуб.

Фото: инстаграм Андрея Шевченко
— Может ли Федун, если у Витории ничего не получится, позвонить Андрею Шевченко, чтобы тот возглавил "Спартак"? Андрей Шевченко должен понимать, что в этой ситуации он обрекает себя на очень нехорошие отношения на своей родине. Отдельный вопрос — сколько это значит для него. Лично я не думаю, что он может приехать работать в Россию. У нас и так любили предъявлять к нему претензии, в том числе из-за его политической деятельности, но все готовы были простить за спортивные успехи. Я не вижу его в сотрудничестве со "Спартаком" или другим российским клубом, - передаёт слова Франкова "Матч ТВ".

В начале августа стало известно, что Шевченко покидает должность главного тренера сборной Украины. Специалист занимал этот пост с 2016 года.

Напомним, На Евро-2020 национальная команда Украины дошла до стадии четвертьфиналов, где потерпела поражение от англичан (0:4). Из группы восточноевропейцам удалось выйти с третьего места. Украинцы дважды проиграли с минимальной разницей в счёте - 3:2 с Нидерландами и 0:1 с Австрией. Однако трёх зачётных баллов, набранных во встрече с Северной Македонией (2:1), оказалось достаточно, чтобы пробиться в следующий раунд. В плей-офф в матче 1/8 финала Украина одержала победу над Швецией, забив решающий мяч в дополнительное время (1:2).

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Теги: Франков Спартак Шевченко
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