Яровинский ответил на вопрос, есть ли в соглашении "Рубина" с "Динамо" пункт о проценте, полагающемся казанскому клубу со следующей продажи игрока.
"Нет, за дальнейшие трансферы Дениса из "Динамо" мы ничего не получим, в этот раз обошлись без процентов.
Насколько близка к реальности сумма трансфера в 9-10 миллионов евро, называвшаяся в СМИ? Не хочу вдаваться в цифры, но речь примерно о таких категориях. Скажу, что мы довольны этой сделкой, и сумма очень хорошая для нашего клуба", - сказал Яровинский.
Напомним, сегодня, 6 августа, было официально объявлено, что Макаров перешел из "Рубина" в "Динамо". 23-летний игрок подписал пятилетний контракт с московским клубом.
Источник: Metaratings
Яровинский: за дальнейшие трансферы Макарова из "Динамо" "Рубин" ничего не получит
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался о трансфере полузащитника Дениса Макарова в "Динамо".
Фото: "Рубин"
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