— Сегодня играли от счета. Мы клуб с меньшим бюджетом, мы слабее, поэтому играли как могли. У нас есть задачи на сезон, они выполняются, играем хорошо. Посмотрим в конце. Задача — быть в десятке, - передает слова Измайлова корреспондент Rusfootball.info Андрей Бабич.
Сегодня вечером состоялся матч между "Спартаком" и "Нижним Новгородом". Встреча завершилась победой команды-новичка РПЛ. "Нижний Новгород" усилиями Гоцука и Козлова забил два мяча в ворота красно-белых в первом тайме. Во второй половине встречи Понсе сократил отставание, но этого оказалось недостаточно для получения "Спартаком" зачётных баллов. Табло стадиона "Открытие Банк Арена" зафиксировало победу гостей со счётом 1:2.
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Гендиректор "Нижнего Новгорода" Измайлов: задача на сезон — быть в десятке
Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов после матча против московского "Спартака" обозначил задачи, стоящие перед командой в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
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