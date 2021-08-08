"Пропала необходимость в телеграме. Сейчас нет смысла воевать с беглым сотрудником. К сожалению, за время нахождения в клубе ему не удалось грамотно укомплектовать команду. У "Спартака" впереди важные игры, надо сосредоточиться на результате", - цитирует Салихову "Чемпионат".
Напомним, 4 августа во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Спартак" - "Бенфика" (0:2) спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов объявил об уходе из клуба по собственному желанию. Одной из причин такого решения стали нападки в телеграме со стороны Заремы.
Ранее появилась информация, что удалить канал Салихову убедил Федун.
Зарема сделала свой телеграм-канал частным и закрыла комментарии
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Зарема: пропала необходимость в телеграме. Сейчас нет смысла воевать с беглым сотрудником
Зарема Салихова, спутница жизни владельца "Спартака" Леонида Федуна, объяснила, почему решила закрыть свой телеграм-канал.
Фото: Youtube-канал Ксении Собчак
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