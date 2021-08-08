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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Химки
17:30
РостовНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.8
Динамо
20:00
ЦСКАНе начат
П1 2.75X 3.25П2 2.7
Рубин
20:00
АхматНе начат
П1 2.55X 3.35П2 2.85

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
1 - 0
Краснодар-2Завершен
Томь
1 - 2
ОренбургЗавершен
Текстильщик
0 - 0
Енисей2 тайм
П1 3.75X 2.2П2 3
Металлург Лп
0 - 0
Ротор2 тайм
П1 4.5X 2.38П2 2.38
Волгарь
18:00
КАМАЗНе начат
П1 2.33X 3.2П2 3.15
Спартак-2
18:00
ВелесНе начат
П1 3.2X 3.55П2 2.14
Факел
18:00
АкронНе начат
П1 1.62X 3.75П2 5.8
Торпедо
19:00
Олимп-ДолгопрудныйНе начат
П1 1.45X 4.3П2 7.2
Алания
19:00
КубаньНе начат
П1 1.44X 4.5П2 6.8
Балтика
19:00
НефтехимикНе начат
П1 1.96X 3.25П2 4.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ренн
1 - 1
ЛансЗавершен
Страсбург
0 - 0
Анже2 тайм
П1 2.7X 2.2П2 4.25
Ницца
0 - 0
Реймс2 тайм
П1 2.05X 2.5П2 5.6
Бордо
0 - 0
Клермон2 тайм
П1 3.55X 2.45П2 2.7
Сент-Этьен
0 - 0
Лорьян2 тайм
П1 2.55X 2.4П2 3.95
Метц
18:00
ЛилльНе начат
П1 4.5X 3.3П2 1.94
Монпелье
21:45
МарсельНе начат
П1 3.5X 3.5П2 2.14

Зарема: пропала необходимость в телеграме. Сейчас нет смысла воевать с беглым сотрудником

Зарема Салихова, спутница жизни владельца "Спартака" Леонида Федуна, объяснила, почему решила закрыть свой телеграм-канал.
Фото: Youtube-канал Ксении Собчак
"Пропала необходимость в телеграме. Сейчас нет смысла воевать с беглым сотрудником. К сожалению, за время нахождения в клубе ему не удалось грамотно укомплектовать команду. У "Спартака" впереди важные игры, надо сосредоточиться на результате", - цитирует Салихову "Чемпионат".

Напомним, 4 августа во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Спартак" - "Бенфика" (0:2) спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов объявил об уходе из клуба по собственному желанию. Одной из причин такого решения стали нападки в телеграме со стороны Заремы.

Ранее появилась информация, что удалить канал Салихову убедил Федун.

Зарема сделала свой телеграм-канал частным и закрыла комментарии

"Немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы!" Фанаты "Спартака" поставили ультиматум Федуну

"Я троллила Вас, видя весь неприкрытый сексизм ко мне". Зарема ответила Попову по поводу выбора тренера по знаку зодиака

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Теги: Салихова Спартак Попов
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