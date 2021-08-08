"Первый тайм был достаточно хорошим. Во втором практически не создали моментов, даже подходов было мало. Сами видели: произошли изменения в составе. Травму получил Антон Заболотный. Это потеря для нас. И перестали контролировать мяч спокойно", - сказал Березуцкий.
ЦСКА уступил "Динамо" в третьем туре РПЛ со счетом 1:2. Счет в матче на 8-й минуте открыл нападающий ЦСКА Чидера Эджуке. В конце первого тайма из-за травмы поле покинул нападающий "армейцев" Антон Заболотный.
На 58-й минуте полузащитник "Динамо" Даниил Фомин, реализовав пенальти, сделал счет 1:1, а спустя 15 минут Фомин вывел "бело-голубых" вперед.
ЦСКА идет на 9-м месте в таблице чемпионата России, в активе команды 3 очка.
Источник: Sport24
А. Березуцкий - о травме Заболотного: это потеря для ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал игру своей команды в матче 3-го тура РПЛ против "Динамо" (1:2).
Фото: сборная России
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