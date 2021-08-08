Напомним, что накануне "Динамо" обыграло ЦСКА в матче третьего тура российской Премьер-Лиги (2:1).
После победы "Динамо" в московском дерби Геркус назвал "бело-голубых" претендентом на попадание в первую тройку команд по итогам сезона в РПЛ.
"Нельзя называть "Динамо" основным конкурентом "Зенита" [в борьбе] за чемпионство. Я думаю, что "Динамо" можно считать претендентом на медали. ЦСКА не может нащупать свою игру, поначалу бодро действовали, а затем футболисты "Динамо" вернулись к тренерским установкам и стали побыстрее играть", - заявил Геркус.
Отметим, что на данный момент "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.
Источник: ТАСС
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Геркус: "Динамо" можно считать претендентом на медали
Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус высказался о перспективах "Динамо" в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: РИА Новости
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