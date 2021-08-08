По мнению Сафонова, "Зенит" осуществит ряд трансферов, поскольку команда не готова для успешных выступлений в Лиге чемпионов. Также агент ожидает усиления состава со стороны "Локомотива".
"Полагаю, "Зенит" возьмет 4-5 игроков — просто для Лиги чемпионов у них команда еще не готова. Ну и в "Локо" намечаются перестановки", - заявил Сафонов.
Напомним, что ранее "Зенит" объявил о договоренности с "Ред Булл Брагантино" по трансферу полузащитника Клаудиньо. Ожидается, что бразильский футболист вскоре подпишет контракт с петербургским клубом. Отметим, что Клаудиньо стал победителем олимпийского футбольного турнира на Играх в Токио.
Источник: Матч ТВ
Агент Сафонов: полагаю, "Зенит" подпишет 4-5 игроков. Для Лиги чемпионов у них команда еще не готова
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, от каких клубов РПЛ ожидает серьезных трансферов в ближайший месяц.
Фото: Contributor / DeFodi Images / Gettyimages.ru
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