"Я плохо отношусь к продаже пива на стадионе. Я — принципиальный трезвенник. Мы должны бороться за здоровье нации.
Сегодня разрешают продажу пива, а завтра водку с наркотиками на стадион можно будет пронести. Считаю, что пива на стадионе быть не должно. Пиво и спорт ничто не связывает", — передаёт слова Милонова Sport24.
Правительство предложило разрешить продавать пиво на стадионах. Последний раз напиток продавался в чашах российских арен в 2005 году.
Милонов известен своими высказываниями о футболе. Ранее депутат предлагал министру спорта Олегу Матыцину укомплектовывать национальную команду игроками, выступающими в непрофессиональных лигах. Инициатива прозвучала после неудовлетворительного для сборной России выступления на Евро-2020.
Футболисты под руководством Станислава Черчесова, покинувшего пост главного тренера после окончания европейского первенства, не смогли выйти из группы. В трёх матчах была одержана победа над Финляндией с минимальным счётом. Дважды сборная России потерпела разгром от команд из Бельгии (3:0) и Дании (1:4).
Милонов: сегодня разрешают продажу пива на стадионе, а завтра водку с наркотиками.
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал инициативу правительства о возможной продаже пива на стадионах во время проведения соревнований.
Фото: инстаграм Виталия Милонова
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