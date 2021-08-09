Милонов: сегодня разрешают продажу пива на стадионе, а завтра водку с наркотиками.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал инициативу правительства о возможной продаже пива на стадионах во время проведения соревнований.

Фото: инстаграм Виталия Милонова