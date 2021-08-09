Кечаев отметил, что Захарян прибавил в универсализме на поле. Также он выделил игровое мышление футболиста. По мнению гендиректора Академии Коноплева, тренерский штаб сборной России вызовет Захаряна в национальную команду на ближайшие матчи.
"Больше всего за эти годы Арсен прибавил в универсализме на поле, даже специалисты обратили внимание, что по ходу матча его могут использовать на разных позициях. У него интеллектуальное мышление развито не по годам. Это бросается в глаза. Еще Арсен принимает не по годам правильные решения на поле. <...> Партнеры ищут Захаряна на футбольном поле, понимают, что он может решить моменты. В этом есть его лидерские качества. Даже не сомневаюсь, что его сейчас вызовут в сборную. Это будет не какой-то аванс, а реально он своей игрой доказывает, что уже сейчас готов защищать честь страны", - сказал Кечаев.
Напомним, что Захарян был включен в расширенный список игроков сборной России для подготовки к Евро-2020. Однако в ходе подготовки к турниру полузащитник выбыл из строя, поскольку заболел ангиной. В итоге Арсен не попал в заявку национальной команды на чемпионат Европы.
Источник: Sport24
Гендиректор Академии Коноплева: не сомневаюсь, что Захаряна сейчас вызовут в сборную
Гендиректор Академии имени Юрия Коноплева Игорь Кечаев высказался о полузащитнике "Динамо" Арсене Захаряне.
Фото: РИА Новости
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