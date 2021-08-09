Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев оставит свой пост в ближайшее время, сообщают СМИ.
По данным источника, уральский клуб вскорости официально объявит об отставке 54-летнего специалиста.
Матвеев возглавил "Урал" в июле 2020 года. Под его руководством команда в 37 матчах одержала 9 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. В прошлом сезоне "шмели" с Матвеевым во главе финишировали на 12 строчке турнирной таблицы, набрав 34 очка. В текущем чемпионате "Урал" после трех туров занимает 15 место с 1 набранным очком.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Матвеев покинет пост главного тренера "Урала"
По информации источника, наставник "Урала" Юрий Матвеев в ближайшее время покинет клуб.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!