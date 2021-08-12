Мостовой заявил, что выступает против натурализации Жиго. По мнению бывшего игрока национальной команды России, в стране со столь многочисленным населением не нужно прибегать к натурализации футболистов.
"Натурализация Жиго? Мне эта идея совершенно не нравится, я против. Я давно уже говорю: у нас 140-миллионная страна, зачем нам еще кого-то звать в сборную из иностранцев? Страны с пятью миллионами как-то же играют сами, без помощи. <...> Вот натурализовали у нас Гильерме, и что? Пропустил три гола, и все — не нужен больше. А Ари помните? Паспорт сделали, вызвали на две товарищеские игры, а затем все, пропал. Вот и здесь не нужно на одни и те же грабли наступать", - заявил Мостовой.
Источник: Sport24
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Мостовой: мне совершенно не нравится идея натурализации Жиго
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался против натурализации французского защитника "Спартака" Самуэля Жиго.
Фото: "Спартак"
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