"Видел баннер болельщиков про меня. Нормально отношусь к критике. Если плохо играю - получаю критику, ничего такого. Мне нужно поправлять свою игру. Не сказал бы, что сбавил, просто не все получается. Надеюсь, скоро забью и верну игру. Меня перехвалила Зарема? Я ничего не читаю, просто сбавил в игре", - сказал Соболев.
Напомним, Александр Соболев начал матч 4-го тура Российской Премьер-лиги против "Урала" на скамейке запасных. Появился на поле российский нападающий только на 87-й минуте.
"Спартак" одержал победу над "Уралом" со счетом 1:0. Матч прошел на стадионе "Спартака" "Открытие Банк Арена". Единственный гол в игре забил хавбек "красно-белых" Роман Зобнин. Он отличился на 27-й минуте встречи. "Спартак", набрав шесть очков, пребывает на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. "Урал" занимает 15-е место, имея в активе одно очко.
По ходу игры "Спартак" - "Урал" болельщики "красно-белых", собравшиеся на трибунах, критиковали владельца клуба Леонида Федуна. Также они вывесили оскорбительные баннеры в адрес игроков "Спартака".
Источник: "СЭ"
Соболев - о баннере болельщиков "Спартака": если плохо играю - получаю критику
Нападающий "Спартака" Александр Соболев заявил, что видел баннер, который на игре 4-го тура РПЛ против "Урала" (1:0) ему адресовали болельщики.
Фото: ФК "Спартак"
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