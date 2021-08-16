По информации источника, Валерий Карпин принял решение не включать форварда в список игроков, которые смогут принять участие в сентябрьских матчах сборной.
Ранее сообщалось, что Дзюба может пополнить "Рубин" на правах аренды. Одной из причин возможного перехода называлась недостаточная физическая готовность форварда.
Решение Валерия Карпина с большой долей вероятности связано именно с этим фактом, поскольку ранее стало известно, что Дзюба на протяжении двух часов общался с новым наставником национальной команды. Сообщалось, что одной из тем диалога было обсуждение дальнейшего сотрудничества в сборной.
Источник: "СЭ".
Источник: Арсен Захарян и Константин Тюкавин будут вызваны в сборную России
Источник: Дзюба не будет вызван на сентябрьские матчи сборной России
Нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба не получил вызова в национальную команду на ближайшие матчи отбора к Чемпионату мира-2022.
Фото: ФК "Зенит"
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