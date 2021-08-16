Источник сообщает, что контакт между сторонами существует, но дополнительной информации по этому поводу нет.
Отметим, что контракт Жиго с красно-белыми рассчитан на срок до конца июня 2022 года.
Футболист выступает в составе "Спартака" с июля 2018 года. На старте нового сезона Российской премьер-лиги защитник провёл за красно-белых четыре матча, отыграв их без замен.
Ранее Жиго защищал цвета бельгийского "Гента". Сумма компенсации за переход футболиста в московский клуб составила 8 млн евро.
В настоящий момент профильный интернет-портал transfermarkt оценивает стоимость потенциального перехода 27-летнего француза в 11 млн евро.
Ранее в СМИ сообщалось, что Жиго заинтересован в трансфере в европейский клуб по причине сложившихся внутри семьи обстоятельств.
Источник: журналист Джанлуиджи Лонгари.
Источник: Жиго может перейти в "Торино"
ФК "Торино" проявляет интерес к центральному защитнику московского "Спартака" Самюэлю Жиго.
Фото: ФК "Спартак"
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