Источник подтвердил интерес к 27-летнему французу со стороны "Торино". Отмечается, что сам игрок не против остаться в московском клубе. Однако в настоящее время бывшая супруга Жиго грозит Самюэлю всеми силами ограничить контакт футболиста с сыном в судебном порядке. Для того, чтобы не допустить эту ситуацию, спартаковцу необходимо находиться на территории Евросоюза.
Жиго защищает цвета "Спартака" с 2018 года. Контракт француза с красно-белыми истекает следующим летом. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги центральный защитник провел четыре матча. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 11 млн евро.
Источник: телеграм-канал "У Кузьмича"
Источник: Жиго нужно находиться на территории Евросоюза, чтобы бывшая жена не ограничила контакт игрока с сыном
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго может сменить клуб в нынешнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
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