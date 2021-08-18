Как сообщает источник, новый спонсор вложит в "Уфу" около одного миллиарда рублей. Бюджет клуба с учетом средств, которые он зарабатывает, составит примерно 1,4-1,5 миллиарда рублей в год. Ожидается, что финансированием "Уфы" займется нефтяная компания. При этом речь не идет о региональной компании "Башнефть".
Отметим, что на данный момент "Уфа" занимает 11-е место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги, набрав четыре очка.
Источник: РБ Спорт
СМИ: новый спонсор готов вложить в "Уфу" около 1 млрд рублей
Появились данные о бюджете "Уфы" и сумме, которую клуб получит от нового спонсора.
Фото: "Уфа"
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