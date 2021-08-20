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СМИ: РФС рассмотрит отмену лимита на легионеров, варианты "7+4" на поле и "10+15" в заявке

В РФС обсудят иные варианты лимита на легионеров, кроме его полной отмены.
Фото: "Getty Images"
В понедельник состоится общее собрание РПЛ, на котором будут обсуждаться два вопроса - формат проведения чемпионата и лимит на легионеров.

По информации источника, клубы обсудят не только полную отмену лимита (это предлагает РФС), но и другие варианты: "7+4" на поле без ограничения иностранных игроков в заявке, а также "10+15" в заявке. В последнем формате все 10 легионеров могут выходить на поле.

Отмечается, что Российский футбольный союз до 20 августа ждет ответа от клубов по формату лимита, а РПЛ должна определится по этому вопросу до среды, 25 августа.

На данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров "8+17". В заявке каждого клуба на чемпионат России может быть не более восьми иностранных футболистов, при этом их количество на поле не ограничено.

Источник: РБ Спорт

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Теги: РФС РПЛ
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