По информации источника, "Торино" сделал "Спартаку" два предложения по приобретению Жиго. Оба предложения были отклонены. Отмечается, что "Спартак" не устроила сумма, которую "Торино" был готов заплатить за игрока.
Ранее сообщалось, что "Торино" может заплатить за трансфер Жиго четыре миллиона евро. "Спартак" хочет получить около пяти миллионов евро.
Отметим, ранее стало известно, что Жиго из-за семейных проблем может покинуть "Спартак" в нынешнее трансферное окно. Контракт 27-летнего француза с "красно-белыми" действует до лета 2022 года.
Источник: Metaratings
СМИ: "Спартак" отклонил два предложения "Торино" по Жиго
"Спартак" отказал "Торино" в трансфере защитника Самуэля Жиго.
Фото: "Спартак"
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