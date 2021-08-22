"Акинфеев — профессионал с большой буквы, и сейчас в его возрасте это еще больше проявляется. Лидер в полном смысле этого слова. Очень важная фигура для всего коллектива и клуба ЦСКА. Легенда. Очень компанейский, не конкурент, а коллега.
Дзюба — не лидер. В коллективе Дзюба не лидер. Балагур. Да, он создает настроение, пошутит в нужный момент, может что-то исполнить. Но в плане лидерских качеств он не соответствует этому. А Акинфеев — да", — сказал Габулов в эфире "Матч ТВ".
Напомним, ранее игроки вместе выступали в составе сборной России. После завершения карьеры Акинфеева в национальной команде основным капитаном стал Артём Дзюба. Однако на грядущие матчи сборной форвард приглашения не получил.
Обе указанные личности остаются капитанами в своих клубах. Игорь Акинфеев обладает этим статусом в ЦСКА, а Артём Дзюба в "Зените".
Владимир Габулов также играл в сборной России вместе с ними до завершения карьеры после ЧМ-2018 года. Именно поэтому он рассуждает о поведении Акинфеева и Дзюбы не с позиции футбольного эксперта, а с позиции коллеги по команде.
Особенно ярко иллюстрирует качества вратаря ЦСКА его преданность армейскому клубу. В составе красно-синих игрок находится на протяжении всей карьеры. За ЦСКА Акинфеев провёл 679 матчей, в 287 из них оставив свои ворота в неприкосновенности.
Габулов: Дзюба, в отличие от Акинфеева, балагур, а не лидер команды
Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов сравнил поведенческие особенности голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК ЦСКА
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