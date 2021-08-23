Сегодня, 23 августа, состоялось совещание всех клубов Российской Премьер-лиги. Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила идею полной отмены лимита на легионеров.
По сведениям, эту идею поддержал "Рубин". Затем появилась информация, что с этой позицией согласен и "Краснодар".
Большинство клубов считают, что лимит на легионеров должен быть ослаблен до системы "10+15", когда в заявке команды на сезон сможет находиться 10 иностранных футболистов, а не восемь, как есть сейчас.
Источник: "Чемпионат".
Источник: "Краснодар" выступил за полную отмену лимита на легионеров
"Краснодар" выступает за полную отмену лимита на легионеров.
Фото: ФК "Краснодар"
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