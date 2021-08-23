— 5 вратарей — это может быть и много, но, наверное, Кафанов хочет познакомиться с расширенным списком вратарей, которые могут помочь сборной. Естественно, на матче столько не будет использоваться. Это нормально для того, чтобы узнать кто в какой форме, — цитирует Малафеева "СЭ".
Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на сентябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2022 года вратаря "Байера" Андрея Лунева, "Рубина" Юрия Дюпина, "Ростова" Сергея Песьякова, "Спартака" Александра Максименко и "Локомотива" Маринату Гильерме.
Оглашен итоговый состав сборной России к матчам против Хорватии, Мальты и Кипра (фото)
Малафеев прокомментировал наличие пяти вратарей в составе сборной России
Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался о количестве вратарей в составе команды.
Фото: Getty Images
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