Президент РФС: действие лимита может быть эффективным в краткосрочный момент, в дальнейшем он уступает открытой конкуренции

Президент РФС Александр Дюков пояснил своё мнение о необходимости отмены лимита на легионеров в РПЛ.

Фото: инстаграм ЖФК "Звезда-2005"

"Если говорить о лимите как об инструменте, он где-то работает и может быть эффективен, но в какой-то краткосрочный момент. Если у вас есть сильный чемпионат, игроки, на которых вы рассчитываете в каком-то турнире сборных, то, конечно, можно дать им определенную возможность получить игровую практику, чтобы через год или два они могли успешно выступить на каком-то турнире.



Это все работает достаточно локально. Если говорить о каком-то долгосрочном горизонте, мое убеждение – этот подход просто уступает открытой конкуренции. Есть немало примеров, и вы сами можете назвать фамилии игроков, которые, подписав крупные контракты с так называемым бонусом за паспорт, просто снизили требования к себе и потеряли мотивацию. Нам нужны мотивированные россияне, которые хотят прогрессировать и развиваться", – сказал Дюков в эфире телеканала "Россия 24".



Напомним, в России лимит появился впервые в 2004 году. Это было вынужденное решение. Поводом и катализатором для ускорения процесса изменения регламента первенства и внесения туда положений о лимите послужило неудачное для России выступление на чемпионате мира-2002 года в Южной Корее и Японии.



Руководители футбольных структур посчитали, что провал произошел в связи с тем, что российские игроки стали получать недостаточное количество игрового времени. Для этого действительно имелись основания. Доля игрового времени россиян сокращалась и к концу 90-ых - началу 00-ых стала составлять менее половины от общего количества минут.



Однако на современном этапе, по мнению большинства футбольных специалистов, лимит, наоборот, вредит развитию российских футболистов и создаёт для клубов с невысокими финансовыми возможностями серьёзные проблемы с приобретением качественных игроков с "нужным" паспортом.