Арустамян ушёл с «Матч ТВ» из-за интервью Мамаева. Что же там было?

Нобель слетал в Ростов, чтобы побеседовать с футболистом. Но, как признался комментатор, вместо разговора о футболе получился сюжет в стиле передач «Пусть говорят» и «Окна». Если кто не знает, то «Окна» — первое реалити-шоу на российском телевидении, которое, собственно, и положило начало эпохе «Дома-2» и прочих «проджектов» весьма сомнительной репутации.
Конечно, пересматривать всё интервью Мамаева нет никакого желания. Но мы это сделали за вас. Решили выяснить, что же там такое было, что вынудило Арустамяна уйти с «Матч ТВ». Сразу оговоримся, к спорту здесь отношения как такового нет, но для общего развития стоит ознакомиться. Спойлер: ниже много-много трэша, от которого можно почувствовать себя плохо.
Был и футбол!
Удивительно, но в интервью был и футбол. В частности, Павел прокомментировал уход Валерия Карпина из «Ростова», а также отреагировал на приход Юрия Сёмина. Впрочем, разговор о бывшем и нынешнем тренере команды занял всего несколько минут, а дальше началось «самое главное».
Требовала деньги на крем после поминки отца Мамаева
Павел зашёл с козырей уже в самом начале. Футболист показал отвратительную переписку с бывшей супругой. Судя по скриншотам, сразу после похорон отца Павла Алана требовала у него деньги на крема и прочие косметические средства.
«У отца девять дней, все родные и близкие поехали на кладбище, поминки, из Ростова в Москву приехали дети, ее не было. Сижу за столом в кругу семьи, и тут мне приходит сообщение со ссылкой на оплату кремов на 70 тысяч рублей с текстом: «У меня закончился крем, оплати мне». Представляешь, в каком я состоянии? Думаю, ни для кого не секрет, как близок я был с отцом. Будто часть меня ушла. Я ей ответил одной фразой: «Без меня». Скриншоты переписки до сих пор сохранены. И тут началось: «Что мне делать? Как мне жить? У меня все закончились». Я ей ответил второй раз: «Живи по средствам. Я не буду оплачивать крем по 70-100 тысяч».
Перевёл 11 млн рублей
Далее Павел рассказал, что Алана требовала с него денег, несмотря на то, что он перевёл ей круглую сумму. Футболист показал банковскую выписку, подтверждающую переводы на общую сумму более 11 млн рублей.
«Она выставляет скрины, что я перевожу ей по 30 тысяч рублей, но ни слова не упоминает, что я перевёл 10 миллионов. Я для себя делал распечатку счетов всех переводов, которые я совершил с момента, как мы приняли решение о разводе. Сумма более 11 миллионов рублей. У нее Bentley за 20 миллионов, Range Rover за 16 миллионов, не говоря уж об остальном... Говорить, что на детей не хватает денег…
Когда мне звонит дочка, говорит, что у нас нет денег, и просит купить вещи в школу, я говорю: «Дочь, нет проблем. Давай я приеду и купим». Но мне не даёт детей. Я говорил дочери спросить у мамы, где большая сумма денег, которую папа переводил маме. Я же не буду 7-летнему ребёнку объяснять это», — сказал Мамаев.
Согласился на мировое соглашение, чтобы ничего не делить
Мамаев в интервью всячески подчёркивает, что не хочет ничего делить с бывшей супругой. По словам Павла, он согласился передать Алане всё, что она захочет.
«Я не хочу с ней делить с ней ничего, пусть она заберёт у меня вообще всё. Не хочу, чтобы человек участвовал со мной в каких-то судебных процессах. Не прошло 5 часов, как я позвонил своему адвокату и сказал, что мы меняем наш подход. Я ничего не хочу, позвоните её адвокату, что мы готовы на мировое соглашение.
Мы приняли это решение, мой адвокат Лилия позвонила её адвокату, и после этого выходит передача на канале, какой я ужасный и плохой. Нигде ни слова о том, что мы предложили мировое соглашение. Детей пусть забирает, я их также буду любить. Суд назначит место, где я буду с ними видеться и выстраивать свой маленький мир. Просто чтобы этого человека не было в моей жизни», — сказал футболист.
Настраивала ребёнка против отца
По словам Мамаева, бывшая супруга пытается всячески настроить против него детей. При этом футболист всячески подчёркивает, что всегда очень тепло и с любовью относился к сыну и дочери.
«Звоню дочери по видеосвязи пару-тройку недель назад. Как вдруг на заднем плане входит Алана и говорит такую фразу: «Алиса, не забывай, что твой папа мразь, а рядом с ним сидит ещё одна мразь». В этой ситуации мне очень больно, потому что я очень сильно люблю своих детей. Это могут подтвердить все няни, которые с нами жили. Я делал для детей всё. Своё свободное время я проводил с детьми, что я не могу сказать об Алане», — сказал Мамаев.
И, конечно, в концовке Мамаев произносит фразу, которая уже растиражировалась во многих СМИ. Говоря о бывшей супруге, он говорит: «Думаю, что такой ситуации ни у кого не было. Такое ощущение иногда, что я столкнулся с дьяволом».
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Признаться, смотреть на эту исповедь далеко не ангела Мамаева было очень тяжело. Пока всё это видишь, испытываешь целую гамму чувств, но главное из них — отвращение. В общем-то, неудивительно, что после нескольких часов такого терпение лопнуло и у Арустамяна. И, конечно, забавны комментарии генпродюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки. Она уже заявила, что не заставляет журналистов «копаться в грязном белье». Окей, видимо, само понятие «грязного белья» у каждого своё.