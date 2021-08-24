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Арустамян ушёл с «Матч ТВ» из-за интервью Мамаева. Что же там было?

Рассказываем о скандальном интервью Мамаева в стиле «Дома-2»
Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян накануне сообщил об уходе с «Матч ТВ». Арустамян признался, что не согласен с политикой телеканала, а к уходу его подтолкнуло весьма странное интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

Нобель слетал в Ростов, чтобы побеседовать с футболистом. Но, как признался комментатор, вместо разговора о футболе получился сюжет в стиле передач «Пусть говорят» и «Окна». Если кто не знает, то «Окна» — первое реалити-шоу на российском телевидении, которое, собственно, и положило начало эпохе «Дома-2» и прочих «проджектов» весьма сомнительной репутации.

Арустамян ушёл с «Матч ТВ» из-за интервью Мамаева. Что же там было?

Конечно, пересматривать всё интервью Мамаева нет никакого желания. Но мы это сделали за вас. Решили выяснить, что же там такое было, что вынудило Арустамяна уйти с «Матч ТВ». Сразу оговоримся, к спорту здесь отношения как такового нет, но для общего развития стоит ознакомиться. Спойлер: ниже много-много трэша, от которого можно почувствовать себя плохо.

Был и футбол!

Удивительно, но в интервью был и футбол. В частности, Павел прокомментировал уход Валерия Карпина из «Ростова», а также отреагировал на приход Юрия Сёмина. Впрочем, разговор о бывшем и нынешнем тренере команды занял всего несколько минут, а дальше началось «самое главное».

Требовала деньги на крем после поминки отца Мамаева

Павел зашёл с козырей уже в самом начале. Футболист показал отвратительную переписку с бывшей супругой. Судя по скриншотам, сразу после похорон отца Павла Алана требовала у него деньги на крема и прочие косметические средства.
«У отца девять дней, все родные и близкие поехали на кладбище, поминки, из Ростова в Москву приехали дети, ее не было. Сижу за столом в кругу семьи, и тут мне приходит сообщение со ссылкой на оплату кремов на 70 тысяч рублей с текстом: «У меня закончился крем, оплати мне». Представляешь, в каком я состоянии? Думаю, ни для кого не секрет, как близок я был с отцом. Будто часть меня ушла. Я ей ответил одной фразой: «Без меня». Скриншоты переписки до сих пор сохранены. И тут началось: «Что мне делать? Как мне жить? У меня все закончились». Я ей ответил второй раз: «Живи по средствам. Я не буду оплачивать крем по 70-100 тысяч».


Перевёл 11 млн рублей

Далее Павел рассказал, что Алана требовала с него денег, несмотря на то, что он перевёл ей круглую сумму. Футболист показал банковскую выписку, подтверждающую переводы на общую сумму более 11 млн рублей.

«Она выставляет скрины, что я перевожу ей по 30 тысяч рублей, но ни слова не упоминает, что я перевёл 10 миллионов. Я для себя делал распечатку счетов всех переводов, которые я совершил с момента, как мы приняли решение о разводе. Сумма более 11 миллионов рублей. У нее Bentley за 20 миллионов, Range Rover за 16 миллионов, не говоря уж об остальном... Говорить, что на детей не хватает денег…

Когда мне звонит дочка, говорит, что у нас нет денег, и просит купить вещи в школу, я говорю: «Дочь, нет проблем. Давай я приеду и купим». Но мне не даёт детей. Я говорил дочери спросить у мамы, где большая сумма денег, которую папа переводил маме. Я же не буду 7-летнему ребёнку объяснять это», — сказал Мамаев.

Согласился на мировое соглашение, чтобы ничего не делить

Мамаев в интервью всячески подчёркивает, что не хочет ничего делить с бывшей супругой. По словам Павла, он согласился передать Алане всё, что она захочет.

«Я не хочу с ней делить с ней ничего, пусть она заберёт у меня вообще всё. Не хочу, чтобы человек участвовал со мной в каких-то судебных процессах. Не прошло 5 часов, как я позвонил своему адвокату и сказал, что мы меняем наш подход. Я ничего не хочу, позвоните её адвокату, что мы готовы на мировое соглашение.


Мы приняли это решение, мой адвокат Лилия позвонила её адвокату, и после этого выходит передача на канале, какой я ужасный и плохой. Нигде ни слова о том, что мы предложили мировое соглашение. Детей пусть забирает, я их также буду любить. Суд назначит место, где я буду с ними видеться и выстраивать свой маленький мир. Просто чтобы этого человека не было в моей жизни», — сказал футболист.

Настраивала ребёнка против отца

По словам Мамаева, бывшая супруга пытается всячески настроить против него детей. При этом футболист всячески подчёркивает, что всегда очень тепло и с любовью относился к сыну и дочери.

«Звоню дочери по видеосвязи пару-тройку недель назад. Как вдруг на заднем плане входит Алана и говорит такую фразу: «Алиса, не забывай, что твой папа мразь, а рядом с ним сидит ещё одна мразь». В этой ситуации мне очень больно, потому что я очень сильно люблю своих детей. Это могут подтвердить все няни, которые с нами жили. Я делал для детей всё. Своё свободное время я проводил с детьми, что я не могу сказать об Алане», — сказал Мамаев.


И, конечно, в концовке Мамаев произносит фразу, которая уже растиражировалась во многих СМИ. Говоря о бывшей супруге, он говорит: «Думаю, что такой ситуации ни у кого не было. Такое ощущение иногда, что я столкнулся с дьяволом».

******

Признаться, смотреть на эту исповедь далеко не ангела Мамаева было очень тяжело. Пока всё это видишь, испытываешь целую гамму чувств, но главное из них — отвращение. В общем-то, неудивительно, что после нескольких часов такого терпение лопнуло и у Арустамяна. И, конечно, забавны комментарии генпродюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки. Она уже заявила, что не заставляет журналистов «копаться в грязном белье». Окей, видимо, само понятие «грязного белья» у каждого своё.

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Теги: Ростов Мамаев
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