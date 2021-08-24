"Спартак" отказался от варианта обмена нидерландского опорного полузащитника Йоррита Хендрикса на 25-летнего норвежского центрального хавбека Мортена Торсбю, сообщают СМИ.
По данным источника, сделка могла состояться при условии доплаты со стороны красно-белых в размере 3,5 миллиона евро.
26-летний Хендрикс был куплен "Спартаком" в ПСВ за 0,5 миллиона евро в январе 2021 года и провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах без результативных действий, его стоимость по оценке портала Transfermarkt составляет 3 миллиона евро. Торсбю, который оценивается в 7 миллионов евро, в прошедшем сезоне провел за генуэзцев 35 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас; в текущем - сыграл по одному матчу в чемпионате и кубке Италии и забил гол в кубковой встрече.
Источник: Metaratings.ru
СМИ: "Спартак" отказался обменять Хендрикса с доплатой на полузащитника "Сампдории"
Полузащитник "Спартака" Йоррит Хендрикс мог перейти в "Сампдорию" в обмен на норвежского хавбека Мортена Торсбю.
Фото: Getty Images
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