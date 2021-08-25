По сведениям источника, английский клуб готов в ближайшее время сделать предложение насчет перехода хорвата. Отмечается, что "Вест Хэм" может осуществить полноценный трансфер Влашича, но на данный момент готов заплатить ЦСКА не более 23 миллионов евро за переход игрока.
Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Влашича заинтересован "Милан". Вместе с тем, по данным прессы, ЦСКА и итальянский клуб не могут договориться об условиях перехода игрока. ЦСКА настаивает на полноценном трансфере, в то время как "Милан" хочет оформить аренду.
Источник: Eurostavka
Масалитин: Влашич сейчас практически не помощник для ЦСКА. Он просто держит место
СМИ: "Вест Хэм" готов предложить ЦСКА за Влашича около 23 млн евро
"Вест Хэм" намерен сделать ЦСКА предложение по трансферу полузащитника Николы Влашича.
Фото: РПЛ
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