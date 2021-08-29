"После приземления подошел парень, болельщик "Спартака", пожелал удачи, говорит: приезжай обязательно. Рассмотрю ли предложение? Пока предложения нет (смеется).
Матч с Хорватией? С одной стороны, последний матч запомнился позитивно, с другой — не очень. Марио (Фернандес) забил шикарный гол, но не получились выиграть. Сейчас мысли только о победе", — сказал Черышев в видео, опубликованном пресс-службой сборной России.
В новом сезоне Черышев провёл за "Валенсию" в Ла Лиге три матча. В них игрок отличился результативной передачей.
30-летний россиянин сможет помочь национальной команде в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Сборной под руководством Валерия Карпина предстоит провести три матча. Первая игра состоится первого сентября дома. Противник - Хорватия. Четвертого сентября сборной России предстоит выезд на матч с Кипром. Седьмого сентября команда Валерия Карпина встретится с Мальтой в Москве.
Черышев: предложений от "Спартака" пока не поступало
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев после вызова в состав сборной России на сентябрьские матчи прокомментировал возможный переход в "Спартак" и предстоящую игру с Хорватией.
Фото: пресс-служба сборной России по футболу
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!