— У нас есть Мирча Луческу, который старше Семина. Он всем показывает, что возраст — это состояние души, иногда конфликтующее с телом, но не более того. По возрасту тренеров анализировать бесполезно, — цитирует Франкова "Матч ТВ".
74-летний Семин возглавил "Ростов" в начале августа. Под его руководством команда провела четыре матча (одна победа, две ничьих, одно поражение).
76-летний Луческу тренирует киевское "Динамо" с июля 2020 года. Киевляне за это время сыграли в 49 матчах, из которых победили в 34, восемь сыграли вничью, а семь проиграли.
Франков — о Семине в "Ростове": по возрасту тренеров анализировать бесполезно
Украинский журналист Артем Франков оценил назначение Юрия Семина на пост главного тренера "Ростова".
Фото: ФК "Локомотив"
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