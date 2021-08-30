Сейчас "Локомотив" ведет переговоры с клубом, планирующим арендовать Пабло.
Напомним, что Пабло перешел в "Локомотив" из "Бордо" в январе текущего года. Его контракт с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего бразильца в девять миллионов евро.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Пабло провел пять матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Локомотив" намерен отдать Пабло в аренду
Защитник "Локомотива" Пабло с большой долей вероятности сменит команду до конца летнего трансферного окна.
Фото: РИА Новости
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