Ловрен заявил, что не обеспокоен слухами о возможном расставании с "Зенитом". Хорватский защитник также отметил, что петербургский клуб верит в него и строит свое будущее вместе с ним.
"Честно, меня не волнуют все эти слухи. <...> А люди со стороны могут говорить и писать всё что угодно. Ведь они не знают реальной ситуации. И не знают, как много пользы я приношу команде. Я очень переживаю за "Зенит", работаю каждый день, хочу быть лучшим каждый день. Я первый приезжаю на базу, последним ухожу с тренировок. Я капитан команды. Знаю, что клуб верит в меня и строит свое будущее вместе со мной. И это абсолютно взаимно", - сказал Ловрен.
Отметим, что в текущем розыгрыше российской Премьер-Лиги Ловрен провел за "Зенит" шесть матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: Чемпионат
Ловрен: знаю, что "Зенит" верит в меня и строит свое будущее вместе со мной
Защитник "Зенита" Деян Ловрен прокомментировал данные о том, что руководство петербургского клуба не видит его в команде в дальнейшем и ищет ему замену.
Фото: "Зенит"
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