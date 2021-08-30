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Источник: Крал близок к переходу в "Вест Хэм" на правах аренды

"Спартак" и "Вест Хэм" близки к договоренности по переходу полузащитника Алекса Крала.
Фото: "Спартак"
Согласно данным источника, "Вест Хэм" арендует Крала. При этом в контракте будет прописана опция необязательного выкупа игрока. Сумма сделки, если "Вест Хэм" все же решит выкупить Крала, составит 14 миллионов евро.

В "Спартаке" прокомментировали эту информацию.

"Клуб имеет предложения по трудоустройству некоторых футболистов. Тот вариант, о котором вы сказали, существует как одна из опций, хотя детали отличаются", - сказали в "Спартаке".

Источник: РБ Спорт

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Теги: Крал Спартак Вест Хэм Российские трансферы
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